Собянин и Рогозин осмотрели ход строительства Национального космического центра

Сергей Собянин и Дмитрий Рогозин осмотрели ход строительства комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ) на территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Михаила Хруничева.

Центральным элементом НКЦ будет высотная треугольная башня, напоминающая ракету, установленную на стартовой площадке. Сейчас по низкоэтажной части комплекса завершаются монолитные работы. Ведется устройство кровли, монтаж внутренних инженерных систем и перегородок.

Кроме того, проект предусматривает сохранение производственного комплекса ГКНПЦ имени Хруничева. На высвобождаемой территории разместится новый научно-производственный кластер ОЭЗ "Технополис "Москва", резидентами которого станут высокотехнологичные предприятия, включая подрядчиков "Роскосмоса". Часть территории используют под строительство социальных объектов и жилых домов для расселения местных жителей по программе реновации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.