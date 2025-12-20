Собянин: в Нижегородском районе построили новый образовательный комплекс

В Нижегородском районе Москвы введен в эксплуатацию новый современный образовательный комплекс. Как сообщил Сергей Собянин, здание на Перовском шоссе рассчитано на 400 детей и объединяет начальную школу и детский сад.

В центральной части здания разместились пищеблок полного цикла с обеденным залом, медицинский пункт и медиатека. Для учащихся оборудованы современные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс по естествознанию, а также зоны отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.