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Новости

20 декабря, 16:15

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Собянин открыл флагманский центр ГКБ Пирогова с самым современным оборудованием

Собянин открыл флагманский центр ГКБ Пирогова с самым современным оборудованием

Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

Собянин открыл флагманский центр ГКБ Пирогова с 11 многопрофильными операционными

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Один из старых корпусов больницы имени Пирогова переделали под флагманский центр. Новое медучреждение оборудовали по последнему слову техники. Сергей Собянин открыл его 20 декабря.

На первом этаже флагманского центра находится приемное отделение и шоковые палаты, на втором – реанимации и отделение интенсивной терапии, с 3-го по 6-й этаж – лечебное отделение, а на 7-м – диагностическое. При этом сердцем центра стали сразу 11 разнопрофильных операционных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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