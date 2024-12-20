Собянин открыл флагманский центр ГКБ Пирогова с самым современным оборудованием

Один из старых корпусов больницы имени Пирогова переделали под флагманский центр. Новое медучреждение оборудовали по последнему слову техники. Сергей Собянин открыл его 20 декабря.

На первом этаже флагманского центра находится приемное отделение и шоковые палаты, на втором – реанимации и отделение интенсивной терапии, с 3-го по 6-й этаж – лечебное отделение, а на 7-м – диагностическое. При этом сердцем центра стали сразу 11 разнопрофильных операционных.

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