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Новости

20 декабря, 12:15

Новости

Собянин открыл флагманский центр ГКБ Пирогова с 11 многопрофильными операционными

Собянин открыл флагманский центр ГКБ Пирогова с 11 многопрофильными операционными

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Сергей Собянин открыл флагманский центр городской клинической больницы № 1 имени Пирогова. Гордость медучреждения – уникальный операционный блок, который включает более 10 разнопрофильных операционных. Среди них – гибридная, в которой врачи могут воспользоваться технологией телемедицины или провести ангиографическую операцию.

Серьезным преимуществом стало размещение в центре стационарных отделений. После получения помощи пациентам не требуется переходить в другие корпуса больницы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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