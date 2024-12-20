Новости часа: Москва заключит офсетный контракт на поставку турникетов для транспорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва заключит офсетный контракт на поставку турникетов для оплаты проезда в городском транспорте. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Ряд маршрутов автобусов и электробусов скорректируют в шести районах Москвы с 21 декабря, сообщили в Дептрансе.

Новогодние базары открылись в столице в рамках проекта "Зима в Москве".