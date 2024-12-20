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20 декабря, 11:45

Новости

Новости часа: Москва заключит офсетный контракт на поставку турникетов для транспорта

Новости часа: Москва заключит офсетный контракт на поставку турникетов для транспорта

Сергей Собянин: более 20 офсетных контрактов заключила Москва за восемь лет

Сергей Собянин: на севере Москвы благоустроили два парка и два сквера

Собянин: в гостиницах Москвы на Новый год забронировано уже 65% номеров

Собянин: в гостиницах Москвы на Новый год забронировано уже 65% номеров

Собянин: каждый 11-й бизнес Москвы воспользовался городскими мерами поддержки

Собянин: в Царицыне построят школу, детский сад и спорткомплекс с бассейном

Новости часа: московские специалисты отремонтировали в Донецке и Луганске 223 объекта

Новости часа: в Москве на праздники забронированы более половины гостиничных номеров

Новости часа: больше половины номеров в гостиницах Москвы забронированы на Новый год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва заключит офсетный контракт на поставку турникетов для оплаты проезда в городском транспорте. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Ряд маршрутов автобусов и электробусов скорректируют в шести районах Москвы с 21 декабря, сообщили в Дептрансе.

Новогодние базары открылись в столице в рамках проекта "Зима в Москве".

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