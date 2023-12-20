Объемы производства в Москве за пять лет выросли более чем в два раза

Объемы производства в Москве выросли более чем в два раза за последние пять лет. Об этом заявил Сергей Собянин. В формате телетрансляции мэр выступил с отчетом о работе правительства столицы перед Мосгордумой. Развитие промышленности, строительства и транспортной инфраструктуры и дальше будет оставаться в центре внимания. Кроме того, продолжат совершенствовать цифровизацию всех сфер жизни города.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.