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Новости

20 декабря, 21:00

Новости

Объемы производства в Москве за пять лет выросли более чем в два раза

Объемы производства в Москве за пять лет выросли более чем в два раза

Новости часа: планируем построить еще три новые линии метро – Собянин

Новости часа: планируем построить еще три новые линии метро – Собянин

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Москва 24 назвала цитатой дня слова Собянина из отчета перед Мосгордумой

Собянин заявил о росте объемов производства в Москве в два раза

Новости часа: Собянин рассказал о программе реновации в столице

Новости часа: Собянин сообщил о планах ускорить переселение москвичей из устаревшего жилья

Объемы производства в Москве выросли более чем в два раза за последние пять лет. Об этом заявил Сергей Собянин. В формате телетрансляции мэр выступил с отчетом о работе правительства столицы перед Мосгордумой. Развитие промышленности, строительства и транспортной инфраструктуры и дальше будет оставаться в центре внимания. Кроме того, продолжат совершенствовать цифровизацию всех сфер жизни города.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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