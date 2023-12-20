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Новости

20 декабря, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин объявил о создании на ВДНХ нового комплекса ЭКСПО

Новости часа: Собянин объявил о создании на ВДНХ нового комплекса ЭКСПО

Новости часа: МЦД продлят до Твери и Тулы

Новости часа: Москва продолжит оказывать поддержку Донецку и Луганску

Москва 24 назвала цитатой дня слова Собянина из отчета перед Мосгордумой

Собянин заявил о росте объемов производства в Москве в два раза

Новости часа: Собянин рассказал о программе реновации в столице

Новости часа: Собянин сообщил о планах ускорить переселение москвичей из устаревшего жилья

Посвященный градостроительным проектам поезд запустили в метро Москвы

МГД приняла годовой отчет Сергея Собянина о работе правительства

Мосгордума приняла итоговый отчет Сергея Собянина о работе в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На ВДНХ в Москве построят экспоцентр, который станет главной конгрессно-выставочной площадкой столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Число автомобилей на московских дорогах может увеличиться на 130 тысяч в преддверии Нового года, заявили в ЦОДД.

Отрицательные температуры вернутся в Москву в воскресенье, 24 декабря. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

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