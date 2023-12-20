Новости часа: Собянин объявил о создании на ВДНХ нового комплекса ЭКСПО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На ВДНХ в Москве построят экспоцентр, который станет главной конгрессно-выставочной площадкой столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Число автомобилей на московских дорогах может увеличиться на 130 тысяч в преддверии Нового года, заявили в ЦОДД.

Отрицательные температуры вернутся в Москву в воскресенье, 24 декабря. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.