Новости часа: Собянин рассказал о программе реновации в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На пике программы реновации в столице должны переселять из ветхого жилья около 80 тысячи человек в год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Оборот сферы услуг населению в Москве с января по октябрь вырос почти на 10%. Таковы данные комплекса экономической политики столицы.

В Москве ожидается новая волна оттепели. Синоптики сообщили, что такая ситуация возможна в первых числах января 2024 года.