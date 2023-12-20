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20 декабря, 13:45

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о программе реновации в столице

Новости часа: Собянин рассказал о программе реновации в столице

Новости часа: Собянин сообщил о планах ускорить переселение москвичей из устаревшего жилья

Посвященный градостроительным проектам поезд запустили в метро Москвы

МГД приняла годовой отчет Сергея Собянина о работе правительства

Мосгордума приняла итоговый отчет Сергея Собянина о работе в 2023 году

Новости часа: персонифицированную систему образования введут в столице

Собянин впервые выступил в формате телетрансляции с отчетом о работе за год

Собянин заявил, что в столице создали 29 тыс спортивных площадок

Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в двух районах Москвы

Собянин вручил москвичам государственные награды в преддверии Нового года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На пике программы реновации в столице должны переселять из ветхого жилья около 80 тысячи человек в год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Оборот сферы услуг населению в Москве с января по октябрь вырос почти на 10%. Таковы данные комплекса экономической политики столицы.

В Москве ожидается новая волна оттепели. Синоптики сообщили, что такая ситуация возможна в первых числах января 2024 года.

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