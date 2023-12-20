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Новости

Новости

20 декабря, 12:45

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о планах ускорить переселение москвичей из устаревшего жилья

Новости часа: Собянин сообщил о планах ускорить переселение москвичей из устаревшего жилья

Посвященный градостроительным проектам поезд запустили в метро Москвы

МГД приняла годовой отчет Сергея Собянина о работе правительства

Мосгордума приняла итоговый отчет Сергея Собянина о работе в 2023 году

Новости часа: персонифицированную систему образования введут в столице

Собянин впервые выступил в формате телетрансляции с отчетом о работе за год

Собянин заявил, что в столице создали 29 тыс спортивных площадок

Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в двух районах Москвы

Собянин вручил москвичам государственные награды в преддверии Нового года

Новости часа: в Москве одобрили 55 проектов комплексного развития территорий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 7 миллионов квадратных метров жилья планируется строить в Москве ежегодно. Об этом заявил Сергей Собянин.

Грузовики появятся у дорожного патруля в Москве для помощи фурам в снегопады, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Более 640 тысяч документов департамента строительства Москвы находятся в системе цифровых сервисов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства

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