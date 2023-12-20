Новости часа: Собянин сообщил о планах ускорить переселение москвичей из устаревшего жилья

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 7 миллионов квадратных метров жилья планируется строить в Москве ежегодно. Об этом заявил Сергей Собянин.

Грузовики появятся у дорожного патруля в Москве для помощи фурам в снегопады, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Более 640 тысяч документов департамента строительства Москвы находятся в системе цифровых сервисов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства