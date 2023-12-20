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20 декабря, 12:30

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МГД приняла годовой отчет Сергея Собянина о работе правительства

МГД приняла годовой отчет Сергея Собянина о работе правительства

Мосгордума приняла итоговый отчет Сергея Собянина о работе в 2023 году

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Мосгордума приняла ежегодный отчет мэра о работе правительства. Москва 24 собрала несколько главных тезисов, прозвучавших во время телетрансляции выступления Сергея Собянина.

Так, по словам главы города, в столице будет создано 570 тысяч рабочих мест благодаря проектам комплексного развития территорий. Кроме того, в будущем построят еще три новые линии метрополитена. Вдобавок к этому, сеть МЦД продлят в регионы. Диаметры свяжут Москву с Тверью, Калугой и Тулой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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