МГД приняла годовой отчет Сергея Собянина о работе правительства

Мосгордума приняла ежегодный отчет мэра о работе правительства. Москва 24 собрала несколько главных тезисов, прозвучавших во время телетрансляции выступления Сергея Собянина.

Так, по словам главы города, в столице будет создано 570 тысяч рабочих мест благодаря проектам комплексного развития территорий. Кроме того, в будущем построят еще три новые линии метрополитена. Вдобавок к этому, сеть МЦД продлят в регионы. Диаметры свяжут Москву с Тверью, Калугой и Тулой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.