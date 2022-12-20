Собянин: Москва – один из самых посещаемых туристами городов России

20 декабря в Москве наградили представителей туристической индустрии. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр, Москва – один из самых посещаемых туристами городов России. Тем, кто делает город еще более привлекательным, каждый год вручают премию в области туризма "Путеводная звезда".

Среди номинантов – московские отели и туристические компании, фестивали и гастрономические проекты, а также руководители и специалисты отрасли. Всего на конкурс поступило больше 400 заявок от компаний, предпринимателей и тревел-блогеров.

В итоге удостоены наград пять специалистов, 11 организаций и четыре проекта в сфере туриндустрии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.