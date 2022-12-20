Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

18:00

Туризм

Собянин: Москва – один из самых посещаемых туристами городов России

Собянин: Москва – один из самых посещаемых туристами городов России

Новости часа: три человека скончались при пожаре на газопроводе в Чувашии

Собянин вручил премии в области туризма "Путеводная звезда – 2022"

Собянин: копии архивных документов о правах на жилье можно будет получить через mos.ru

Новости часа: загруженность столичных дорог в вечерний час пик составила 9 баллов

Объемы заказов и инвестиций в производство выросли в столице – Собянин

Собянин открыл в Западном Бирюлеве новое производство автокомпонентов

Новости часа: СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Краснознаменске

"Мой район. Навигатор": технический пуск участка БКЛ от "Каховской" до "Каширской"

Собянин открыл новое производство автокомпонентов на юге Москвы

20 декабря в Москве наградили представителей туристической индустрии. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр, Москва – один из самых посещаемых туристами городов России. Тем, кто делает город еще более привлекательным, каждый год вручают премию в области туризма "Путеводная звезда".

Среди номинантов – московские отели и туристические компании, фестивали и гастрономические проекты, а также руководители и специалисты отрасли. Всего на конкурс поступило больше 400 заявок от компаний, предпринимателей и тревел-блогеров.

В итоге удостоены наград пять специалистов, 11 организаций и четыре проекта в сфере туриндустрии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытуризмвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика