Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

16:30

Туризм

Собянин вручил премии в области туризма "Путеводная звезда – 2022"

Собянин вручил премии в области туризма "Путеводная звезда – 2022"

Собянин: копии архивных документов о правах на жилье можно будет получить через mos.ru

Новости часа: загруженность столичных дорог в вечерний час пик составила 9 баллов

Объемы заказов и инвестиций в производство выросли в столице – Собянин

Собянин открыл в Западном Бирюлеве новое производство автокомпонентов

Новости часа: СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Краснознаменске

"Мой район. Навигатор": технический пуск участка БКЛ от "Каховской" до "Каширской"

Собянин открыл новое производство автокомпонентов на юге Москвы

Собянин утвердил индексацию социальных выплат на 10% с 1 января будущего года

Городской транспорт работал без сбоев, несмотря на сильный снегопад – Собянин

Сергей Собянин сообщил, что в Москве 20 декабря наградили представителей туристической индустрии. Как отметил мэр, Москва является одним из самых посещаемых туристами городов России, поэтому тем, кто делает город еще более привлекательным и интересным, каждый год вручают премию в области туризма.

Среди номинантов – московские отели и туристические компании, фестивали и гастрономические проекты, а также руководители и специалисты отрасли. Всего на конкурс поступило больше 400 заявок от компаний, предпринимателей и тревел-блогеров. В итоге наградами удостоены четыре проекта в сфере туриндустрии, 11 организаций и пять специалистов.

Всего в 2022 году в Москве побывало 14 миллионов туристов. Большой популярностью пользуются фестивали "Московские сезоны", "Путешествие в Рождество", а также районные и городские ярмарки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытуризмвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика