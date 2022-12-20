Собянин вручил премии в области туризма "Путеводная звезда – 2022"

Сергей Собянин сообщил, что в Москве 20 декабря наградили представителей туристической индустрии. Как отметил мэр, Москва является одним из самых посещаемых туристами городов России, поэтому тем, кто делает город еще более привлекательным и интересным, каждый год вручают премию в области туризма.

Среди номинантов – московские отели и туристические компании, фестивали и гастрономические проекты, а также руководители и специалисты отрасли. Всего на конкурс поступило больше 400 заявок от компаний, предпринимателей и тревел-блогеров. В итоге наградами удостоены четыре проекта в сфере туриндустрии, 11 организаций и пять специалистов.

Всего в 2022 году в Москве побывало 14 миллионов туристов. Большой популярностью пользуются фестивали "Московские сезоны", "Путешествие в Рождество", а также районные и городские ярмарки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.