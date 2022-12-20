Собянин: копии архивных документов о правах на жилье можно будет получить через mos.ru

Москвичи смогут получать копии архивных документов о праве на жилье в электронном виде. Такое постановление подписал Сергей Собянин.

Речь идет о документах на недвижимость, которые выдали до 31 января 1998 года. Теперь они будут доступны на портале mos.ru.

В мэрии отметили, что услуга очень востребована. Ежегодно от граждан поступает свыше 25 тысяч запросов. До настоящего времени получить один из ключевых документов можно было только в МФЦ на бумажном носителе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.