Около 80 дел по поддельным сертификатам о прививках возбудили в Москве – Собянин

В Москве возбуждено около 80 уголовных дел по поддельным сертификатам о прививках.

Проблемы с такими сертификатами о вакцинации от коронавируса в Москве есть, однако они не глобальны, заявил Сергей Собянин.

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