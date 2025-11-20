Собянин: на Замоскворецкую линию метро выйдет 40 вагонов "Москва-2026"

Москва до конца года закупит 40 дополнительных вагонов для метрополитена, сообщил Сергей Собянин в своем блоге. Речь идет о новейших российских вагонах "Москва-2026", которые после испытаний и обкатки без пассажиров поступят на Замоскворецкую линию.

Как отметил мэр, эта линия является одной из самых востребованных в метро, ежедневно ей пользуются более 800 тысяч пассажиров. Масштабное обновление подвижного состава на Замоскворецкой линии планируется завершить к концу 2026 года.

