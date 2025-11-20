Сергей Собянин ответит в прямом эфире на вопросы москвичей 3 декабря

Сергей Собянин ответит в прямом эфире на вопросы жителей столицы 3 декабря в 18:00 на телеканалах Москва 24 и "ТВ Центр". Также трансляция будет идти на сайте mos.ru, где уже можно оставлять свои вопросы.

Такое масштабное интервью с мэром города проводится уже не первый год. Среди тем – развитие сфер здравоохранения, образования и транспорта, а также строительство жилья и меры социальной поддержки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.