Новости часа: проект "Зима в Москве" объединит 1,9 тысячи площадок во всех районах города

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 2 тысячи развлекательных локаций заработают в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Для терапевтического корпуса Филатовской больницы планируют закупить более 1,8 тысячи единиц медтехники, сообщили в мэрии.

Сумма сделок на рынке элитного жилья в Москве в 2024 году превысит рекордные 200 миллиардов рублей, пишет Агентство "Москва".