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Новости

Новости

20 ноября, 19:45

Новости

Новости часа: проект "Зима в Москве" объединит 1,9 тысячи площадок во всех районах города

Новости часа: проект "Зима в Москве" объединит 1,9 тысячи площадок во всех районах города

Проект "Зима в Москве" объединит 1,9 тысячи площадок во всех районах города

Новости часа: началась реконструкция родильного дома ГКБ № 15 им Филатова

Новости часа: завершается строительство второго вестибюля станции "Физтех"

Новости часа: началась реконструкция родильного дома ГКБ № 15 им. Филатова

Проект "Зима в Москве" объединил крупнейшие зимние фестивали – Сергей Собянин

Новости часа: мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации больницы № 15 им Филатова

Мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации больницы № 15 им Филатова

Новости часа: открыт прием заявок на конкурс "Золотой колос", посвященный ВДНХ

Сергей Собянин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 2 тысячи развлекательных локаций заработают в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Для терапевтического корпуса Филатовской больницы планируют закупить более 1,8 тысячи единиц медтехники, сообщили в мэрии.

Сумма сделок на рынке элитного жилья в Москве в 2024 году превысит рекордные 200 миллиардов рублей, пишет Агентство "Москва".

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Сюжет: Зима в Москве
мэр МосквыфестивалигородмедицинаэкономикавидеоДарья Тащина
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