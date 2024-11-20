Проект "Зима в Москве" объединит 1,9 тысячи площадок во всех районах города

Москва готовится к зимним фестивалям. В 2024 году все традиционные мероприятия решили объединить в рамках проекта "Зима в Москве", который объединит 1,9 тысячи площадок по всему городу.

Как рассказал Сергей Собянин, в проект будут органично вписаны крупнейшие зимние фестивали: "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие" и многие другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.