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Новости

Новости

20 ноября, 18:30

Новости

Проект "Зима в Москве" объединит 1,9 тысячи площадок во всех районах города

Проект "Зима в Москве" объединит 1,9 тысячи площадок во всех районах города

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Новости часа: проект "Зима в Москве" объединит все зимние фестивали столицы

Москва готовится к зимним фестивалям. В 2024 году все традиционные мероприятия решили объединить в рамках проекта "Зима в Москве", который объединит 1,9 тысячи площадок по всему городу.

Как рассказал Сергей Собянин, в проект будут органично вписаны крупнейшие зимние фестивали: "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие" и многие другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
мэр МосквыгородфестиваливидеоДарья Тащина
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