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Новости

Новости

20 ноября, 15:35

Новости

Новости часа: началась реконструкция родильного дома ГКБ № 15 им. Филатова

Новости часа: началась реконструкция родильного дома ГКБ № 15 им. Филатова

Проект "Зима в Москве" объединил крупнейшие зимние фестивали – Сергей Собянин

Новости часа: мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации больницы № 15 им Филатова

Мэр Москвы рассказал о комплексной модернизации больницы № 15 им Филатова

Новости часа: открыт прием заявок на конкурс "Золотой колос", посвященный ВДНХ

Сергей Собянин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения

Новости часа: проект "Зима в Москве" объединит все зимние фестивали столицы

Новости часа: завершается строительство второго вестибюля станции "Физтех"

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Золотой колос" о ВДНХ

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Золотой колос" о ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию родильного дома начали в городской клинической больнице имени Филатова. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Молодые специалисты могут подать заявку на стажировку в транспортном комплексе, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра, заявили в Гидрометцентре РФ.

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