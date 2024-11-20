Новости часа: началась реконструкция родильного дома ГКБ № 15 им. Филатова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию родильного дома начали в городской клинической больнице имени Филатова. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Молодые специалисты могут подать заявку на стажировку в транспортном комплексе, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра, заявили в Гидрометцентре РФ.