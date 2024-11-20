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Новости

20 ноября, 15:30

Новости

Проект "Зима в Москве" объединил крупнейшие зимние фестивали – Сергей Собянин

Проект "Зима в Москве" объединил крупнейшие зимние фестивали – Сергей Собянин

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Москва готовится к зимним фестивалям. В этом году все традиционные мероприятия решили объединить в рамках проекта, который получил название "Зима в Москве". Какие мероприятия будут в программе, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, в общей сложности в городе готовят почти 2 тысячи локаций. В общую программу будут органично вписаны такие полюбившиеся проекты, как "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие".

Кроме того, на mos.ru в разделе "Зима в Москве" будет возможность забронировать площадку для проведения собственного мероприятия.

Проект стартует 1 декабря. Праздничную атмосферу в городе создаст и новогодняя иллюминация. Помимо огромного количества световых конструкций, установят около тысячи сверкающих елей. Гуляя по новогодней Москве, горожане и гости столицы смогут познакомиться с ее прошлым и старинными традициями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
мэр МосквыгородфестиваливидеоРоман Карлов
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