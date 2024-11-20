Сергей Собянин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. Мэр Москвы выразил ему особую признательность за огромную роль в укреплении плодотворного сотрудничества правительства Москвы и Русской православной церкви, а также за вклад в утверждение нравственных и духовных ценностей в обществе.

Как отметил Собянин, совместные проекты властей Москвы и Православной церкви проникнуты духом просветительства, несут людям добро и красоту, поддержку и заботу, радость и любовь.

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