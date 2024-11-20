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Новости

20 ноября, 12:45

Новости

Новости часа: проект "Зима в Москве" объединит все зимние фестивали столицы

Новости часа: проект "Зима в Москве" объединит все зимние фестивали столицы

Новости часа: завершается строительство второго вестибюля станции "Физтех"

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Золотой колос" о ВДНХ

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Золотой колос" о ВДНХ

Собянин: завершается строительство второго вестибюля станции "Физтех"

Сергей Собянин: проект "Зима в Москве" объединит все зимние фестивали столицы

"Мой район. Новости": школа с зоной отдыха появится в Ватутинках

Новости часа: три новых объекта построят на севере Москвы

Новости часа: порядка 2,5 тысячи человек будут жить в квартале по реновации в Гольянове

Новости часа: Собянин одобрил планы строительства трех объектов в Молжаниновском районе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проект "Зима в Москве" стартует 1 декабря. Все зимние фестивали пройдут под его эгидой. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Маршруты наземного транспорта изменят в 14 районах столицы, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Дептранс Москвы рекомендует пользоваться городским транспортом из-за погоды.

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Сюжет: Зима в Москве
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