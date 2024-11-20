20 ноября, 12:45Новости
Новости часа: проект "Зима в Москве" объединит все зимние фестивали столицы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проект "Зима в Москве" стартует 1 декабря. Все зимние фестивали пройдут под его эгидой. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Маршруты наземного транспорта изменят в 14 районах столицы, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Дептранс Москвы рекомендует пользоваться городским транспортом из-за погоды.