Новости часа: проект "Зима в Москве" объединит все зимние фестивали столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проект "Зима в Москве" стартует 1 декабря. Все зимние фестивали пройдут под его эгидой. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Маршруты наземного транспорта изменят в 14 районах столицы, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Дептранс Москвы рекомендует пользоваться городским транспортом из-за погоды.