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Новости

20 ноября, 11:45

Новости

Новости часа: завершается строительство второго вестибюля станции "Физтех"

Новости часа: завершается строительство второго вестибюля станции "Физтех"

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Золотой колос" о ВДНХ

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Золотой колос" о ВДНХ

Собянин: завершается строительство второго вестибюля станции "Физтех"

Сергей Собянин: проект "Зима в Москве" объединит все зимние фестивали столицы

"Мой район. Новости": школа с зоной отдыха появится в Ватутинках

Новости часа: три новых объекта построят на севере Москвы

Новости часа: порядка 2,5 тысячи человек будут жить в квартале по реновации в Гольянове

Новости часа: Собянин одобрил планы строительства трех объектов в Молжаниновском районе

Мэр Москвы назвал общественные пространства, благоустроенные в этом году в ЗАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство второго вестибюля станции метро "Физтех" подходит к концу. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Тринадцать московских школьников и студентов отправятся в Антарктиду, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Ветер со скоростью до 17 метров в секунду ожидается в Москве в ближайшие часы, рассказали в комплексе горхозяйства.

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