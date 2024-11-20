Новости часа: завершается строительство второго вестибюля станции "Физтех"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство второго вестибюля станции метро "Физтех" подходит к концу. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Тринадцать московских школьников и студентов отправятся в Антарктиду, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Ветер со скоростью до 17 метров в секунду ожидается в Москве в ближайшие часы, рассказали в комплексе горхозяйства.