Собянин: завершается строительство второго вестибюля станции "Физтех"

На станции метро "Физтех" завершается строительство второго вестибюля. О результатах работы в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, строители уже выполнили архитектурную отделку. Кассовый зал украсили художественным панно, пол и стены пассажирской зоны облицевали камнем, добытым на российском месторождении.

Станция "Физтех" стала конечной на Люблинско-Дмитровской линии. С ее появлением существенно улучшилась транспортная доступность района Северного. Также новая станция оказалось крайне востребована у студентов Московского физико-технического института.

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