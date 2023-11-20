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Новости

20 ноября, 19:45

Общество

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Собянин: на западе Москвы построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома купцов Марковых

Собянин: карта москвича открывает доступ к целой экосистеме городских услуг

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более одного миллиона жителей города получили карту москвича в 2023 году. В настоящее время ею пользуются почти пять миллионов человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Лизинский путепровод в Южнопортовом районе капитально отремонтировали. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Портал "Музейная Москва онлайн" с начала 2023 года посетили 1,4 миллиона раз. Об этом сообщили городские власти.

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