Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более одного миллиона жителей города получили карту москвича в 2023 году. В настоящее время ею пользуются почти пять миллионов человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Лизинский путепровод в Южнопортовом районе капитально отремонтировали. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Портал "Музейная Москва онлайн" с начала 2023 года посетили 1,4 миллиона раз. Об этом сообщили городские власти.