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Новости

20 ноября, 19:30

Транспорт

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Собянин: на западе Москвы построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома купцов Марковых

Собянин: карта москвича открывает доступ к целой экосистеме городских услуг

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Крупнейшую в стране многопрофильную детскую клинику построят на западе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Два оставшихся участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готовы на 70%. Об этом также рассказал мэр Москвы.

Власти Подмосковья в зимнем сезоне ожидают в региональных парках 19 миллионов отдыхающих. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

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