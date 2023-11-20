Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Крупнейшую в стране многопрофильную детскую клинику построят на западе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Два оставшихся участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готовы на 70%. Об этом также рассказал мэр Москвы.

Власти Подмосковья в зимнем сезоне ожидают в региональных парках 19 миллионов отдыхающих. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.