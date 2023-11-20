Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Крупнейшую в стране многопрофильную детскую клинику построят на западе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Строители начали облицовку стен и потолка станции метро "Тютчевская" в Москве. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Домодедово работает в штатном режиме, отмен и задержек рейсов из-за погоды нет. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.