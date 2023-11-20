Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более одного миллиона жителей города получили карту москвича в 2023 году. В настоящее время ею пользуются почти пять миллионов человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

За семь лет москвичи арендовали свыше 230 участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

Новая конечная станция электробусов открылась на проспекте Мира в Москве. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.