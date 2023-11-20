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Новости

20 ноября, 18:30

Общество

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома купцов Марковых

Собянин: карта москвича открывает доступ к целой экосистеме городских услуг

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат в 2026 году

Новости часа: обновленная поликлиника на Ольховской улице приняла более 23 тыс пациентов

Новости часа: реконструкцию старых зданий детских поликлиник в Москве закончат к 2025

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более одного миллиона жителей города получили карту москвича в 2023 году. В настоящее время ею пользуются почти пять миллионов человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

За семь лет москвичи арендовали свыше 230 участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

Новая конечная станция электробусов открылась на проспекте Мира в Москве. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

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