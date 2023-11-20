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Новости

Новости

20 ноября, 18:00

Культура

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома купцов Марковых

Собянин: карта москвича открывает доступ к целой экосистеме городских услуг

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат в 2026 году

Новости часа: обновленная поликлиника на Ольховской улице приняла более 23 тыс пациентов

Новости часа: реконструкцию старых зданий детских поликлиник в Москве закончат к 2025

Новости часа: Собянин объявил о строительстве нового детского стационара

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Крупнейшую в стране многопрофильную детскую клинику построят на западе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Строители начали облицовку стен и потолка станции метро "Тютчевская" в Москве. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Портал "Музейная Москва онлайн" объединил почти 120 тысяч экспонатов. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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