Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Крупнейшую в стране многопрофильную детскую клинику построят на западе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Строители начали облицовку стен и потолка станции метро "Тютчевская" в Москве. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Портал "Музейная Москва онлайн" объединил почти 120 тысяч экспонатов. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.