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Новости

20 ноября, 17:30

Общество

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома купцов Марковых

Собянин: карта москвича открывает доступ к целой экосистеме городских услуг

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат в 2026 году

Новости часа: обновленная поликлиника на Ольховской улице приняла более 23 тыс пациентов

Новости часа: реконструкцию старых зданий детских поликлиник в Москве закончат к 2025

Новости часа: Собянин объявил о строительстве нового детского стационара

Новости часа: реставрацию особняка купцов Марковых завершат в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более одного миллиона жителей города получили карту москвича в 2023 году. В настоящее время ею пользуются почти пять миллионов человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Ремонт коллектора, который обеспечивает два района, начали в Юго-Западном округе столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Более одной тысячи заявок поступило на участие в шестом сезоне проекта "Музыка в метро". Об этом заявили в Дептрансе Москвы.

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