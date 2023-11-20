Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более одного миллиона жителей города получили карту москвича в 2023 году. В настоящее время ею пользуются почти пять миллионов человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Ремонт коллектора, который обеспечивает два района, начали в Юго-Западном округе столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Более одной тысячи заявок поступило на участие в шестом сезоне проекта "Музыка в метро". Об этом заявили в Дептрансе Москвы.