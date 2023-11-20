Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома купцов Марковых

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Скульптуры грифонов после реставрации вернули на особняк купцов Марковых в Москве. Все работы завершатся в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Капремонт Лизинского путепровода завершили на юго-востоке Москвы. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Самая холодная ночь в столице на этой неделе ожидается со среды, 22 ноября, на четверг, 23 ноября. Будет до -14 градусов, сообщили синоптики.