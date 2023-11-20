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Новости

20 ноября, 17:15

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома купцов Марковых

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома купцов Марковых

Собянин: карта москвича открывает доступ к целой экосистеме городских услуг

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат в 2026 году

Новости часа: обновленная поликлиника на Ольховской улице приняла более 23 тыс пациентов

Новости часа: реконструкцию старых зданий детских поликлиник в Москве закончат к 2025

Новости часа: Собянин объявил о строительстве нового детского стационара

Новости часа: реставрацию особняка купцов Марковых завершат в 2024 году

Собянин: на западе Москвы построят новый многопрофильный детский стационар

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Скульптуры грифонов после реставрации вернули на особняк купцов Марковых в Москве. Все работы завершатся в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Капремонт Лизинского путепровода завершили на юго-востоке Москвы. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Самая холодная ночь в столице на этой неделе ожидается со среды, 22 ноября, на четверг, 23 ноября. Будет до -14 градусов, сообщили синоптики.

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