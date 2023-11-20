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20 ноября, 17:15

Общество

Собянин: карта москвича открывает доступ к целой экосистеме городских услуг

Собянин: карта москвича открывает доступ к целой экосистеме городских услуг

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

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Новости часа: трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат в 2026 году

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Более одного миллиона жителей столицы получили карту москвича в 2023 году. Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, по ней доступна целая экосистема городских услуг: от проезда в транспорте до бесплатного посещения музеев.

Еще карта поможет записаться к врачу, получить скидки в аптеках и магазинах, взять в библиотеках книги. Картой москвича уже пользуются почти пять миллионов горожан. Ее могут получить учащиеся, студенты, пенсионеры, а также люди предпенсионного возраста, дети и родители в многодетной семье, ветераны, москвичи с инвалидностью и другие льготники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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