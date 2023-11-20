Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более одного миллиона жителей города получили карту москвича в 2023 году. В настоящее время ею пользуются почти пять миллионов человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве обновили 83 детских поликлиники по программе модернизации амбулаторного звена. Об этом сообщили власти города.

Завод "Москвич" по итогам 2023 года произведет около 27 тысяч автомобилей и электромобилей. Об этом рассказали в администрации компании.