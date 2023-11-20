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Новости

20 ноября, 16:30

Общество

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат в 2026 году

Новости часа: обновленная поликлиника на Ольховской улице приняла более 23 тыс пациентов

Новости часа: реконструкцию старых зданий детских поликлиник в Москве закончат к 2025

Новости часа: Собянин объявил о строительстве нового детского стационара

Новости часа: реставрацию особняка купцов Марковых завершат в 2024 году

Собянин: на западе Москвы построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: протяженность трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе составит 22,5 км

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома купцов Марковых

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома, в котором жил Станиславский

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил детских врачей с Днем педиатра и поблагодарил их за работу. Мэр столицы сообщил, что новый многопрофильный детский стационар построят на западе Москвы.

Новую конечную станцию для электробусов открыли на проспекте Мира у МЦК Ростокино. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

Январская погода будет в Москве до четверга, 23 ноября. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

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