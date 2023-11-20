Новости часа: Собянин сообщил, что в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил детских врачей с Днем педиатра и поблагодарил их за работу. Мэр столицы сообщил, что новый многопрофильный детский стационар построят на западе Москвы.

Новую конечную станцию для электробусов открыли на проспекте Мира у МЦК Ростокино. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

Январская погода будет в Москве до четверга, 23 ноября. Об этом сообщили в Гидрометцентре.