Новости часа: трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат в 2026 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство автотрассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат в 2026 году. О процессе работ рассказал Сергей Собянин.

Москвичи с 2016 года арендовали у города более 230 участков для строительства частных домов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

В Подмосковье выбрали 25-метровую ель, которая украсит Красную площадь. Таковы данные Рослесинфорга.