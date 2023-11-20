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Новости

20 ноября, 15:45

Город

Новости часа: трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат в 2026 году

Новости часа: трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат в 2026 году

Новости часа: обновленная поликлиника на Ольховской улице приняла более 23 тыс пациентов

Новости часа: реконструкцию старых зданий детских поликлиник в Москве закончат к 2025

Новости часа: Собянин объявил о строительстве нового детского стационара

Новости часа: реставрацию особняка купцов Марковых завершат в 2024 году

Собянин: на западе Москвы построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: протяженность трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе составит 22,5 км

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома купцов Марковых

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома, в котором жил Станиславский

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации особняка XIX века на улице Каретный Ряд

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство автотрассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе завершат в 2026 году. О процессе работ рассказал Сергей Собянин.

Москвичи с 2016 года арендовали у города более 230 участков для строительства частных домов. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

В Подмосковье выбрали 25-метровую ель, которая украсит Красную площадь. Таковы данные Рослесинфорга.

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