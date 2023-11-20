Новости часа: реконструкцию старых зданий детских поликлиник в Москве закончат к 2025

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию всех старых зданий детских поликлиник в Москве закончат до 2025 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Составы московского метро моют внутри до двух раз в день. Об этом сообщил Дептранс.

Москва вошла в список самых популярных направлений у туристов на Новый год, как уточнили в Российском союзе туриндустрии.