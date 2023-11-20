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Новости

20 ноября, 15:00

Город

Новости часа: реконструкцию старых зданий детских поликлиник в Москве закончат к 2025

Новости часа: реконструкцию старых зданий детских поликлиник в Москве закончат к 2025

Новости часа: Собянин объявил о строительстве нового детского стационара

Новости часа: реставрацию особняка купцов Марковых завершат в 2024 году

Собянин: на западе Москвы построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: протяженность трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе составит 22,5 км

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома купцов Марковых

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома, в котором жил Станиславский

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации особняка XIX века на улице Каретный Ряд

Собянин рассказал о реставрации уникального дома, в котором жил Станиславский

Новости часа: Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию всех старых зданий детских поликлиник в Москве закончат до 2025 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Составы московского метро моют внутри до двух раз в день. Об этом сообщил Дептранс.

Москва вошла в список самых популярных направлений у туристов на Новый год, как уточнили в Российском союзе туриндустрии.

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