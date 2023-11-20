20 ноября, 14:45Город
Новости часа: Собянин объявил о строительстве нового детского стационара
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин объявил о строительстве нового многопрофильного детского стационара на западе Москвы.
В Ховрине учебный корпус с детским садом готов более чем на 95%. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Деревянную перголу с качелями установили у Центра фигурного катания Этери Тутберидзе. Об этом рассказали в комплексе горхозяйства.