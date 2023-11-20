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20 ноября, 14:45

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Новости часа: Собянин объявил о строительстве нового детского стационара

Новости часа: Собянин объявил о строительстве нового детского стационара

Новости часа: реставрацию особняка купцов Марковых завершат в 2024 году

Собянин: на западе Москвы построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: протяженность трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе составит 22,5 км

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома купцов Марковых

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома, в котором жил Станиславский

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации особняка XIX века на улице Каретный Ряд

Собянин рассказал о реставрации уникального дома, в котором жил Станиславский

Новости часа: Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин объявил о строительстве нового многопрофильного детского стационара на западе Москвы.

В Ховрине учебный корпус с детским садом готов более чем на 95%. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Деревянную перголу с качелями установили у Центра фигурного катания Этери Тутберидзе. Об этом рассказали в комплексе горхозяйства.

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