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Новости

Новости

20 ноября, 14:30

Город

Новости часа: реставрацию особняка купцов Марковых завершат в 2024 году

Новости часа: реставрацию особняка купцов Марковых завершат в 2024 году

Собянин: на западе Москвы построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: протяженность трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе составит 22,5 км

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома купцов Марковых

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома, в котором жил Станиславский

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации особняка XIX века на улице Каретный Ряд

Собянин рассказал о реставрации уникального дома, в котором жил Станиславский

Новости часа: Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Сергей Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реставрацию особняка купцов Марковых на улице Каретный Ряд завершат в первом квартале 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Основной парк наземного транспорта Москвы будет полностью электрическим к 2030 году. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Более 4,3 тысячи москвичей, которые стояли на жилищном учете, вне очереди получили квартиры по реновации. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

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