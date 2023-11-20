Новости часа: реставрацию особняка купцов Марковых завершат в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реставрацию особняка купцов Марковых на улице Каретный Ряд завершат в первом квартале 2024 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Основной парк наземного транспорта Москвы будет полностью электрическим к 2030 году. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Более 4,3 тысячи москвичей, которые стояли на жилищном учете, вне очереди получили квартиры по реновации. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.