Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 13:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома купцов Марковых

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома купцов Марковых

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома, в котором жил Станиславский

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации особняка XIX века на улице Каретный Ряд

Собянин рассказал о реставрации уникального дома, в котором жил Станиславский

Новости часа: Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Сергей Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Новости часа: 26 тыс человек приняли участие в программе по выбору вида спорта для детей

Новости часа: Почти 7 500 человек получили жилье по программе реновации в СЗАО Москвы

Новости часа: уникальная московская методика помогает выбрать вид спорта для детей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Скульптуры грифонов после реставрации вернули на особняк купцов Марковых в Москве. Все работы завершатся в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Поступления в бюджет Москвы от обрабатывающей промышленности за девять месяцев выросли на 18,6%. Об этом рассказали в департаменте финансов столицы.

В День матери в столице запустят праздничные "маментинки". Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Читайте также
мэр МосквыкультураэкономикаобществовидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика