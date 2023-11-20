Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома купцов Марковых

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Скульптуры грифонов после реставрации вернули на особняк купцов Марковых в Москве. Все работы завершатся в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Поступления в бюджет Москвы от обрабатывающей промышленности за девять месяцев выросли на 18,6%. Об этом рассказали в департаменте финансов столицы.

В День матери в столице запустят праздничные "маментинки". Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.