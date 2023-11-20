Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома, в котором жил Станиславский

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Закончить реставрацию особняка купцов Марковых планируют в первом квартале 2024 года. В доме жил театральный режиссер Константин Станиславский. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Строительные работы по 19 проектам комплексного развития территорий начнут в 2024 году. Об этом рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Портал "Музейная Москва онлайн" объединил почти 120 тысяч экспонатов. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.