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Новости

20 ноября, 12:30

Культура

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома, в котором жил Станиславский

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации дома, в котором жил Станиславский

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации особняка XIX века на улице Каретный Ряд

Собянин рассказал о реставрации уникального дома, в котором жил Станиславский

Новости часа: Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Сергей Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Новости часа: 26 тыс человек приняли участие в программе по выбору вида спорта для детей

Новости часа: Почти 7 500 человек получили жилье по программе реновации в СЗАО Москвы

Новости часа: уникальная московская методика помогает выбрать вид спорта для детей

Новости часа: Более 20 000 человек посетили экоцентр "Яуза" за год его работы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Закончить реставрацию особняка купцов Марковых планируют в первом квартале 2024 года. В доме жил театральный режиссер Константин Станиславский. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Строительные работы по 19 проектам комплексного развития территорий начнут в 2024 году. Об этом рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Портал "Музейная Москва онлайн" объединил почти 120 тысяч экспонатов. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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