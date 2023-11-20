Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 12:00

Культура

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации особняка XIX века на улице Каретный Ряд

Новости часа: Собянин рассказал о реставрации особняка XIX века на улице Каретный Ряд

Собянин рассказал о реставрации уникального дома, в котором жил Станиславский

Новости часа: Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Сергей Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Новости часа: 26 тыс человек приняли участие в программе по выбору вида спорта для детей

Новости часа: Почти 7 500 человек получили жилье по программе реновации в СЗАО Москвы

Новости часа: уникальная московская методика помогает выбрать вид спорта для детей

Новости часа: Более 20 000 человек посетили экоцентр "Яуза" за год его работы

Почти 7 500 человек получили новое жилье по программе реновации в СЗАО Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве заканчивают реставрацию особняка купцов Марковых на Каретном Ряду. В нем жил театральный режиссер Константин Станиславский. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Станцию метро "Тютчевская" украсят панели со строками из произведений поэта Федора Тютчева. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Более трех тысяч рабочих мест создадут в ЮВАО по программе комплексного развития территорий. Об этом заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Читайте также
мэр МосквыкультуратранспортметрогородвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика