Новости часа: Собянин рассказал о реставрации особняка XIX века на улице Каретный Ряд

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве заканчивают реставрацию особняка купцов Марковых на Каретном Ряду. В нем жил театральный режиссер Константин Станиславский. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Станцию метро "Тютчевская" украсят панели со строками из произведений поэта Федора Тютчева. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Более трех тысяч рабочих мест создадут в ЮВАО по программе комплексного развития территорий. Об этом заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов.