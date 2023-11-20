Новости часа: Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил работников столичного транспорта с профессиональным праздником. Мэр столицы поблагодарил их за высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие города

Новую конечную станцию для электробусов открыли на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Морозную и солнечную погоду обещают в Москве со вторника, 21 ноября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.