20 ноября, 11:30Общество
Новости часа: Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил работников столичного транспорта с профессиональным праздником. Мэр столицы поблагодарил их за высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие города
Новую конечную станцию для электробусов открыли на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.
Морозную и солнечную погоду обещают в Москве со вторника, 21 ноября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.