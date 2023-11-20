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Новости

20 ноября, 11:30

Общество

Новости часа: Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Новости часа: Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Сергей Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Новости часа: 26 тыс человек приняли участие в программе по выбору вида спорта для детей

Новости часа: Почти 7 500 человек получили жилье по программе реновации в СЗАО Москвы

Новости часа: уникальная московская методика помогает выбрать вид спорта для детей

Новости часа: Более 20 000 человек посетили экоцентр "Яуза" за год его работы

Почти 7 500 человек получили новое жилье по программе реновации в СЗАО Москвы

Новости часа: в Москве 26 000 детей прошли тест на определение подходящего вида спорта

Собянин: дети в Москве могут бесплатно пройти тест на подходящий им вид спорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил работников столичного транспорта с профессиональным праздником. Мэр столицы поблагодарил их за высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие города

Новую конечную станцию для электробусов открыли на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Морозную и солнечную погоду обещают в Москве со вторника, 21 ноября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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