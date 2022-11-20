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В Москве завершилась реставрация храма на Успенском Вражке

В Москве завершилась реставрация храма на Успенском Вражке

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Комплексную реставрацию храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке завершили в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин. В 2020 году в храме отреставрировали фасады и кровлю. На фасадах мастера обнаружили фрагменты живописи, которые долгие годы были скрыты под слоем краски.

Также в храме завершили интерьерные работы. Отреставрировали иконостас с позолотой и внутреннее убранство храма, благоустроили территорию вокруг и сделали архитектурную подсветку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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