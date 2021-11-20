Собянин выразил соболезнования родным и близким артиста Валерия Гаркалина

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Валерия Гаркалина. Актер скончался сегодня на 68 году жизни.

Телеграмма с соболезнованиями опубликована на официальном сайте мэра столицы. По его словам, из жизни ушел актер большого таланта и обаяния.

"В творчестве Валерия Гаркалина – десятки блистательно сыгранных ролей, спектакли и фильмы с его участием вошли в золотой фонд российского искусства, а дар педагога помог актеру воспитать целую плеяду замечательных артистов. Светлая память о мастере навсегда сохранится в сердцах его друзей, учеников, коллег и многочисленных поклонников", – написал мэр. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

