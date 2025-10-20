Форма поиска по сайту

20 октября, 18:15

Мэр Москвы

Собянин: второй этап строительства Троицкой линии метро включает шесть станций

Собянин: второй этап строительства Троицкой линии метро включает шесть станций

В Москве началось строительство завершающего этапа Троицкой линии метро. Сергей Собянин дал старт проходке перегонного тоннеля от "Новомосковской" до будущей станции "Сосенки".

По словам мэра, предстоит построить 6 станций. После завершения строительства 2 миллиона жителей смогут заметно сэкономить время в пути. У них появятся десятки новых маршрутов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквытранспортметрогородвидеоРоман Карлов

