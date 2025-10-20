Форма поиска по сайту

20 октября, 16:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин: в ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог

В ближайшие 3 года в Москве будет создано больше 280 километров дорог. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, всего возведут почти 100 транспортных и дорожных объектов. Появятся 2 пешеходных моста через Москву-реку и 1 автомобильный. На пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда построят эстакаду. Также проведут реконструкцию Рублевского шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

