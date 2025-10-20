Сергей Собянин: в ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог

В ближайшие три года в Москве будет построено 283 километра дорог и почти 100 транспортных сооружений и пешеходных переходов. Об этом сообщил на своей странице в MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, появятся два пешеходных моста через Москву-реку. На пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда построят эстакаду, проведут реконструкцию Рублевского шоссе и построят автомобильный мост.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.