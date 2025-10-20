Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 11:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин: в ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог

Сергей Собянин: в ближайшие три года в Москве будет построено 283 км дорог

Сергей Собянин рассказал о новой школе в Коммунарке для 1 150 учеников

Объем производства школьной продукции продолжает расти в Москве

Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Собянин: новые круглогодичные спортивные площадки появятся в Москве

Сергей Собянин: Москва – главный культурный центр России

Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации колокольни в усадьбе Кусково

Собянин: почти 40 км коммуникационных коллекторов построят в Москве в ближайшие 5 лет

Сергей Собянин рассказал об открытии двух новых катков в Москве

Сергей Собянин рассказал, сколько средств направят на московское образование в 2026 году

В ближайшие три года в Москве будет построено 283 километра дорог и почти 100 транспортных сооружений и пешеходных переходов. Об этом сообщил на своей странице в MAX Сергей Собянин.

По словам мэра, появятся два пешеходных моста через Москву-реку. На пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда построят эстакаду, проведут реконструкцию Рублевского шоссе и построят автомобильный мост.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортдорогигородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика