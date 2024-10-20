Работники пищевой промышленности отмечают свой профессиональный праздник

Сергей Собянин поздравил работников пищевой промышленности с профессиональным праздником. Москвичей снабжают продуктами около 320 местных предприятий, на которых работают около 65 тысяч человек.

Каждый день московские промышленники производят почти 40 тонн пирожных и тортов, больше 14 тысяч банок соков из фруктов и овощей, 52 тонны сыров и более 360 тонн вареной колбасы.

По словам мэра, столичные предприятия стабильно наращивают объемы выпуска продукции. Для этого постоянно обновляется оборудование, появляется больше инновационных конвейерных линий, а еще в процессы производства внедряется искусственный интеллект. Город во всем этом помогает – сегодня предприятиям доступны свыше 20 системных мер поддержки.

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