Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. За последние годы в Москве построены порядка 1 400 километров магистралей. Все это требует постоянного внимания и обслуживания – уборка и ремонт, разметка и установка ограждений, озеленение и освещение.

Каждый день приходится делать огромный объем работы, чтобы дороги были комфортными и безопасными, отметил мэр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.