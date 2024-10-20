Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 11:15

Новости

Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Собянин: в Раменском городском округе отражена атака летевшего к Москве БПЛА

Собянин: инвестиционный портал Москвы посетили более 3 млн раз с начала года

Собянин: более 160 человек победили в десятом Московском чемпионате "Абилимпикс"

Собянин: ярмарки выходного дня становятся в Москве все более популярными

Собянин: строительству инженерных сооружений в Москве уделяется особое внимание

Собянин рассказал об узнаваемом стиле московских ярмарок выходного дня

Собянин: адресная инвестпрограмма на 3 года будет носить социальный характер

Новости часа: с начала года в Москве завершилось строительство 158 нежилых объектов

Новости часа: Собянин рассказал, какая производительность труда в Москве

Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. За последние годы в Москве построены порядка 1 400 километров магистралей. Все это требует постоянного внимания и обслуживания – уборка и ремонт, разметка и установка ограждений, озеленение и освещение.

Каждый день приходится делать огромный объем работы, чтобы дороги были комфортными и безопасными, отметил мэр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществовидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика