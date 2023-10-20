Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

Транспортную развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля полностью запустят в марте следующего года. Это на три месяца раньше установленного срока, заявил Сергей Собянин. Многоуровневая эстакада на юго-востоке столице станет частью многолетнего проекта по реконструкции кольцевой автодороги.

Минпромторг подготовил список автомобилей для чиновников. В нем российские и китайский бренды. Госслужащим предлагают передвигаться на авто марок Lada, "Москвич", Aurus, Evolute, УАЗ и Haval. Как уточнили в министерстве, в перечень вошли машины с российским VIN-номером, которые производятся в России.

Суд в Истре арестовал на два месяца Романа Микояна. Пасынок музыканта Стаса Намина обвиняется в убийстве сводного брата и бабушки. Он сам вызвал полицию в частный дом в поселке Крюково и признал вину на допросе.

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